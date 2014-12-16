Цена нефти Brent опустилась ниже $59

Стоимость нефти сорта Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель, свидетельствуют данные торговой системы ICE, сообщает Прайм.

По состоянию на 15:10 мск котировки снизились на 3,8% - до 58,84 доллара за баррель.

Как сообщал УНИАН, дальнейшее удешевление энергоносителей произошло после того, как министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что ОПЕК не будет ограничивать объемов добычи, даже если цены упадут до $40 за баррель.

Цены же на нефть тянут за собой вниз и другие биржевые котировки, что нервирует инвесторов, заждавшихся четких положительных сигналов на рынке.