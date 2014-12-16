«Энергоатом» для обеспечения Украины электричеством меняет графики ремонтов блоков АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» корректирует графики планово-предупредительных ремонтов на блоках атомных станций для обеспечения электроэнергией Украины в зимний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на ядерном форуме сказал президент «Энергоатома» Юрий Недашковский.

«Мы корректируем свои графики ремонтов, продлеваем работу энергоблоков, которые работают на мощностном эффекте», - сказа Недашковский.

По его словам, в Украине ежедневно наблюдается дефицит мощностей электроэнергии в пределах 2,5-3,5 ГВт в зависимости от температуры воздуха.

При этом «Энергоатом» не может перекрыть полностью указанные дефициты мощностей.

«Но мы стараемся максимально перекрыть этот тяжелый зимний период», - подчеркнул президент «Энергоатома».

Как сообщал УНИАН, по словам технического директора «Энергоатома» Александра Шавлакова, на Запорожской атомной электростанции все 6 энергоблоков будут работать до 7 февраля.

С начала декабря в Украине начали осуществляться веерные отключения электроэнергии, которые связаны с высоким ее потреблением в условиях недопроизводства электроэнергии генерирующими компаниями.

Читайте такжеНа Запорожской АЭС до 7 февраля будут работать все энергоблоки По информации «Укрэнерго», дисбаланс между производством и потреблением электроэнергии образовался в результате аварийных ремонтов 27 мощных энергогенерирующих единиц на электростанциях генерирующих компаний, низких запасов угля на складах теплоэлектростанций, а также из-за недостаточности гидроресурсов на ГЭС.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.