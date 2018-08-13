Нацкомиссия по энергетике не хочет давать НАБУ информацию по формуле "Роттердам+" - СМИ

Решения суда по запросам НАБУ были приняты в пользу бывшего и действующего руководителей энергорегулятора.

Бывший руководитель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк и его преемница Оксана Кривенко саботировали выдачу НАБУ данных по формуле "Роттердам+".

Об этом пишут "Наши гроши".

Сообщается, что детективы НАБУ просили НКРЭКУ предоставить алгоритм расчета оптовой рыночной цены электроэнергии, источники данных и даты, которые использовали для этих расчетов.

Однако в Нацкомиссии, еще при руководтсве Дмитрия Вовка, отказали детективам. "Причина: НАБУ расследует производства по "Роттердам+", поэтому информация будет предоставлена только по решению суда о доступе к документам", - отмечают "Наши гроши".

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14 мая детектив НАБУ составил в отношении Волка протокол об административном правонарушении по ст. 185-13 Куоап ("Невыполнение законных требований должностных лиц НАБУ"), что предусматривает наложение штрафа от 4250 до 6800 грн. Этот протокол сразу был передан в Соломенский райсуд.

В этом же месяце президент Петр Порошенко уволил Вовка с должности председателя НКРЭКУ. Новым главой Нацкомиссии была избрана Оксана Кривенко.

Учитывая новое руководство регулятора, НАБУ направило в НКРЭКУ новый запрос относительно расчета формулы "Роттердам+". Однако Кривенко тоже отказалась предоставлять эти данные. В НАБУ составили протокол об админнарушении и на нее.

Как отмечает издание, оба решения суда были приняты в пользу руководителей енергорегулятора.

"Дело в отношении Кривенко судья закрыла уже совсем просто. Ибо "глава НКРЭКУ реализовала предоставленное ей нормами Конституции Украины и закона Украины "О НАБУ" право отказать в предоставлении таких сведений" (цитата). Судья указала, что у НАБУ по закону действительно есть право истребовать от других государственных органов информацию. При этом она пришла к выводу, что ответ председателя Комиссии, что никаких цифр она предоставлять не будет – это и есть ответ по сути запроса", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По словам на то время председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка, предельная цена на уголь стала формироваться на основе цены (индекс API 2), которая определяется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды) вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула «Роттердам плюс доставка»). По данным НКРЭКУ, такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.