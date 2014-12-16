С началом отопительного сезона Украина увеличила потребление газа более чем в два раза

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, потребление природного газа в ноябре 2014 года сократилось по сравнению с ноябрем прошлого года на 4,4%.

Потребление угля, острый дефицит которого страна испытывает с момента начала военных действий на Донбассе, в ноябре 2014 года сократилось по сравнению с ноябрем 2013 года на 28,4% - до 4,148 млн тонн, а по сравнению с октябрем 2014 года – увеличилось на 1,6%.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в условиях значительного дефицита российского газа в июле текущего года поставил задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

Остановка 80% шахт на Донбассе привела к тому, что Украина впервые за длительный период начала импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

По данным Минэнергоугля, Украина за последние месяцы потеряла около 12 млн тонн угля из-за военных действий на Донбассе.