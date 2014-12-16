СМИ: Самый богатый поляк хочет продавать уголь и газ Украине и покупать у нее электроэнергию

"Ян Кульчик хочет принимать участие со своими проектами в энергетической интеграции Украины в ЕС. Поставки угля и газа из Польши в Украину, а электроэнергии с атомных электростанций в другую сторону – это один из приоритетных бизнес-проектов Яна Кульчика", - сообщает издание Rzeczpospolita.

Газета напомнила, что польский миллиардер ранее в этом году анонсировал проект по строительству новых газопроводов в Украину и Германию, которые бы позволили поставлять около 10 млрд кубометров газа в год.

Как отмечает издание, оказалось, что это только начало инвестиционных планов Кульчика в Украине.

Читайте такжеСенат Польши ратифицировал Соглашение об ассоциации c Украиной

"Это сюрприз для инвесторов, потому что сама компания (Кульчика – УНИАН) Polenergia, акции которой котируются на Варшавской фондовой бирже, не информировала о таких стратегических планах ни в своей стратегии, ни в сообщениях для рынка, которые, согласно законодательству, должна публиковать", - отмечает польская Gazeta Wyborcza.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в условиях значительного дефицита российского газа в июле текущего года поставил задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

Остановка 80% шахт на Донбассе привела к тому, что Украина впервые за длительный период начала импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

По данным Минэнергоугля, Украина за последние месяцы потеряла около 12 млн тонн угля из-за военных действий на Донбассе.

Справка УНИАН. Ян Кульчик является практически неизменным лидером рейтинга самых богатых граждан Польши, состояние которого в 2014 году польский журнал Wprost оценил почти в 4 млрд долл. (по текущему курсу 1 долл. = 3,35 злотого). В Украине ему с 2010 года принадлежит компания "Куб-Газ", которая занимается добычей энергоносителей в восточных регионах страны.