АМКУ возбудил дело против «Укртрансгаза»

Рассмотрение дела начато по признакам злоупотребления монопольным положением компанией.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления монопольным положением оператором газотранспортной системы компанией «Укртрансгаз», сообщила пресс-служба АМКУ.

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«По результатам рассмотрения заявлений поставщиков природного газа о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и акта Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, относительно внеплановой проверки соблюдения «Укртрансгазом» лицензионных условий…, Антимонопольным комитетом было начато рассмотрение дела по признакам злоупотребления монопольным положением АО «Укртрансгаз», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Укртрансгаз» на официальном сайте разместил новые формы месячной номинации/реноминации заказчика услуг по транспортировке природного газа.

«Опубликованные формы подачи номинаций содержали разделы для заполнения персональных данных потребителей, которые не определены требованиями Кодекса газотранспортной системы, в частности, личные персональные данные бытовых потребителей, а именно: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, индивидуальный налоговый номер и т.д., что могло привести к прекращению газоснабжения бытовых потребителей, а также к ущемлению интересов субъектов хозяйствования, осуществляющих поставки природного газа на соответствующей территории», - говорится в сообщении.

Сообщается, что по результатам рассмотрения указанного дела будут приняты меры, предусмотренные законодательством.

Как сообщал УНИАН, в конце июля этого года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по результатам внеплановой проверки оштрафовала "Укртрансгаз" на 850 тыс. грн за нарушения Кодекса ГТС.

В середине июня «Укртрансгаз» заявил, что Кодекс ГТС не соответствует ни духу европейского законодательства и нормам Третьего энергопакета, ни практикам европейских газовых операторов.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».