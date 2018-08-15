«Газпром» отчитался об увеличении поставок газа на оккупированный Донбасс

В первом полугодии российский монополист поставил на окккупированнй Донбасс 1,534 млрд кубометров газа.

Российский монополист «Газпром» заявил, что в январе-июне 2018 года поставил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 1,534 млрд кубометров газа, следует из отчета компании.

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В первом полугодии 2017 года «Газпром» поставил на окккупированнй Донбасс 1,389 млрд кубометров газа. Таким образом, поставки выросли на 10,4%.

Как сообщал УНИАН, ранее «Газпром» заявил, что в 2017 году поставил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 2,427 миллиарда кубометров природного газа. Российский монополист требовал от «Нафтогаза» 1,3 млрд долл. за газ, который был поставлен на временно оккупированные территории Донбасса.

В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж, который рассматривал взаимный спор «Газпрома» и «Нафтогаза», указал, что «Нафтогаз» не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Суд решил, что будущие поставки газа на указанные территории также не должны оплачиваться Украиной до восстановления контроля над ними.

В конце февраля 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" перестал получать от "Газпрома" счета за газ для неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

Справка УНИАН. Украина отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома» в конце ноября 2015 года. В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.