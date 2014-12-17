Обвал на рынке нефти продолжается: цены держатся вблизи 5-летнего минимума

На мировых торгах в среду, 17 декабря, цены на нефть продолжают снижаться, держась вблизи пятилетних минимумов, так как крупнейшие производители нефти не намерены сокращать добычу, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на $0,62 до $59,39 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,07 до $54,86. Во вторник цена Brent впервые с 2009 года упала ниже $59 за баррель, а WTI подешевела до минимальной отметки с мая 2009 года.

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Эксперты считают, что все происходящее - старая история: Европа и Китай слабы, только американская экономика немного растет. Рынки чрезвычайно перепроданы, и нефть стала очень дешевой.

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