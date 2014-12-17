В "Газпромбанке" из-за долгов Фирташа положили глаз на почти половину газа из украинских ПХГ

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» на 1 декабря 2014 года владела 11,45 млрд куб. м газа в подземных хранилищах «Укртрансгаза», сообщила пресс-служба компании.

«По состоянию на 1 декабря 2014 г. в подземных хранилищах ПАО «Укртрансгаз» хранилось 11,45 млрд куб. м газа, которые принадлежат НАК «Нафтогаз Украины»», - говорится в сообщении.

В компании также уточнили, что общий объем газа, который находился в подземных хранилищах «Укртрансгаза» по состоянию на 1 декабря составлял 13,9 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, ранее российский «Газпромбанк» потребовал от холдинга Ostchem, подконтрольного украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, погашения кредита на сумму 842,5 млн долл.

Читайте такжеРоссия использует Фирташа для "газового удушения" Украины - экспертПри этом в банке пригрозили, что в случае непогашения кредита и начисленных по нему процентов к 30 декабря 2014 года он предъявит требование о погашении кредита к поручителям по кредитному соглашению - четырем заводам по производству минеральных удобрений, входящим в группу Ostchem, а также обратит взыскание на предоставленное заводами обеспечение - залог 5,679 млрд куб. м газа в ПХГ Украины.

Справка УНИАН. Холдинг Ostchem входит в группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа. Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.