Россия из-за обвала рубля снижает цену газа для Беларуси до $155

Для Беларуси цена на российский газ снизится с $168 до $154-155 за тысячу кубометров, сообщил 17 декабря посол России в Беларуси Александр Суриков, передает БЕЛТА.

"Сейчас подписывается новый контракт. Можно ожидать снижения цены на газ с $168 до $154-155", - заявил посол.

Читайте такжеЛукашенко заявил, что поведение России сегодня "не может не настораживать"Как сообщал ранее первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, готовящийся к подписанию контракт на поставки российского газа принципиально не отличался от действующего, срок которого истекает 31 декабря 2014 года. "Мы не отошли от той принципиальной формы в ценообразовании, которая была. Ввиду того, что курс российского рубля ушел вниз, с 1 января для нас цена на газ несколько упадет. Сегодня она около $168 за 1 тыс. куб.м, а будет где-то $154-155", - пояснил тогда первый вице-премьер.

Читайте такжеРоссия использует Фирташа для "газового удушения" Украины - экспертГоворя об объемах поставок, Семашко отметил, что Беларусь получит природный газ под полную потребность. "На уровне 22 млрд куб.м газа в год. Иногда эти объемы не выбираем, в контракте есть допуск плюс 5%, минус 10%", - сказал он.