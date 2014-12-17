Делегация из Болгарии приедет в Москву обсуждать будущее «Южного потока»

Делегация правительства Болгарии посетит 19 декабря Москву для переговоров с главой Минэнерго РФ Александром Новаком о возможности продолжения проекта строительства газопровода "Южный поток", сообщил министр экономики Болгарии Божидар Лукарский, передает РИА Новости.

"Болгария никогда не намеревалась останавливать проект "Южный поток", мы всегда хотели, чтобы он был реализован. Мы хотим услышать официальную позицию министра энергетики России об этом проекте", — сказал Лукарский журналистам на полях торгово-экономического форума стран Центральной и Восточной Европы с Китаем, который проходит во вторник в Белграде.

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В начале декабря президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Турции заявил, что Россия в нынешних условиях не может продолжать реализацию "Южного потока", в том числе из-за неконструктивной позиции Евросоюза. Он отметил, что до сих пор не получено разрешение Болгарии на вход этого проекта в исключительную экономическую зону страны.

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Ранее президент РФ отмечал, что потери Болгарии от приостановки "Южного потока" составят 400 миллионов евро в год и стране следовало бы требовать от Еврокомиссии компенсации упущенной прибыли. Бывший министр энергетики Болгарии Румен Овчаров также заявлял, что из-за закрытия "Южного потока" страна потеряет порядка 600 миллионов долларов.