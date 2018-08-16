В инвестфонде Хомутынника подтвердили покупку доли в нефтегазовой компании

Cascade Investment Fund купила акции нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc.

Компания Proxima Capital Group вышла из состава акционеров нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc. Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи, передает "Интерфакс-Украина".

Ранее Proxima владела 19,9% акций компании. Этот пакет продан Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой является народный депутат Украины Виталий Хомутынник.

В инвестиционном фонде подтвердили информацию о сделке.

"Cascade Investment Fund действительно завершил сделку по покупке 19,97% акций JKX Oil&Gas Plc. Пакет был приобретен с небольшой премией к текущей капитализации компании, которая на данный момент составляет около 70 млн долларов. Ранее капитализация компании была более 1,5 млрд долларов, поэтому мы видим хороший потенциал для роста. Эта сделка является частью стратегии развития нашего бизнеса, где одно из основных направлений - газодобыча", - сообщил глава Наблюдательного совета инвестфонда "Каскад-Инвест" Анатолий Шахновский.

В Украине группа JKX владеет Полтавской газонефтяной компанией.

Ранее Антимонопольный комитет Украины дал согласие инвестфонду нардепа на продажу Днепровского хлебокомбината и компании DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD, земельный фонд которой составляет более 50 тысяч гектар, а также элеваторы. Сумма сделки официально не оглашалась, но, по оценкам аудиторской компании Ernst & Young, могла составить более 50 млн долларов.

Также в апреле этого года инвестиционный фонд депутата "Каскад-Инвест" продал 51% акций Конотопского хлебокомбината.