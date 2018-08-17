"Энергоатом" выделит 10% от стоимости ЦХОЯТ на соцобъекты в Киевской области

Соответствующий меморандум "Энергоатом" подписал с Киевской облгосадминистрацией и Госагентством по управлению зоной отчуждения.

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" выделит 10% от стоимости строительства в Чернобыльской зоне отчуждения Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) на сооружение социальных объектов в городе Славутич, Полесском и Иванковском районах (Киевская область).

Соответствующий меморандум был подписан 16 августа на площадке строительства ЦХОЯТ между "Энергоатомом", Киевской областной государственной администрацией и Государственным агентством по управлению зоной отчуждения.

"Сегодня стартует еще одна составляющая комплексного проекта ЦХОЯТ - социальная. По мере освоения капитальных вложений 10% от их суммы будут направляться на социально-экономическое благоустройство прилегающих территорий: это Иванковский и Полесский районы и город Славутич", - заявил президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.

По его словам, на данный момент "Энергоатом" уже капитализировал 1 млрд грн, из которых 10% - 100 млн грн - уже будут направлены на социальные объекты.

"Мы готовы эти средства платить, они зарезервированы, но для этого нужно определенным образом урегулировать эти вопросы, предусмотренные законом о сооружении Централизованного ядерного хранилища ОЯТ. И эти вопросы будут урегулированы именно подписанием сегодня (16 августа - УНИАН) трехстороннего договора, который будет определять порядок расчета и перечисления этих средств", - уточнил Недашковский.

Президент "Энергоатома" добавил, что объекты, на которые будут выделяться средства, были утверждены Киевской облгосадминистрацией и указаны в данном меморандуме.

Также Недашковский напомнил, что реализация проекта ЦХОЯТ даст Украине возможность избавиться от монопольного влияния страны-агрессора - России.

Согласно распоряжению Кабинета министров №380-р от 7 июня 2017 года, стоимость строительства ЦХОЯТ составляет 37,2 млрд грн. Таким образом, согласно подписанном меморандуму, на социальные объекты будет выделено 3,72 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). В этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. (На Запорожской АЭС с 2001 года эксплуатируется пристанционное Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива.) Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 млн долл. на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.

В начале июля 2017 года Госатомрегулирования выдала «Энергоатому» лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ. Строительство хранилища стартовало 9 ноября прошлого года.

В декабре 2017 года «Энергоатом» совместно с Министерством финансов Украины подписал кредитное соглашение с американским агентством по страхованию иностранных инвестиций OPIC и фондом Central Storage Safety Project Trust на сумму 250 млн долл., которые будут использованы для строительства ЦХОЯТ.

Ввод в эксплуатацию первой очереди хранилища планируется в 2019 году.

Справка УНИАН. Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива будет вмещать ОЯТ с украинских АЭС. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.