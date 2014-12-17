Украинских чиновников уличили в попытке создания схем в энергетическом секторе – СМИ

Об этом в своем материале сообщает сайт Цензор.нет.

Как пишет издание, чиновники продолжают строить новые схемы, прикрываясь тем, что работа с теневыми компаниями - это требование российской стороны.

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Так, в редакцию издания, попало письмо оффшорной компании Perlisio Enterprises Limited, написанное главе "Укринтерэнерго" Игорю Романенко, с предложениями осуществлять поставки электроэнергии из России.

Директор зарегистрированной на Кипре компании - Гор Миконян; из контактных данных указаны - мобильный телефон и почта. Никаких корпоративных данных о компании в интернете нет. При этом объемы поставок электроэнергии - огромные. Получить комментарий Мкионяна по этому поводу не удалось: он услышал вопрос и сказал, что не имеет к этой компании никакого отношения и положил трубку; больше после этого на звонки не отвечал.

Как сообщается, косвенно о факте таких переговоров с кипрскими оффшорами свидетельствует ответ и.о. гендиректора "Укринтерэнерго" Игоря Романенко: "Сейчас идет предконтактная подготовка для импорта электроэнергии из России. Когда начнется поставка, пока неизвестно. Будет ли это "ИнтерРАО" (представителями которой назвали себя в письме Perlisio. - Ред.) или другая компания также не могу сказать сейчас. Потому что идут "переговоры".

Наши чиновники утверждают что именно российская сторона инициировала положить свою "прокладку". В России же это отрицают: пресс-секретарь Минэнерго РФ Ольга Голант подчеркнула, что российская сторона не настаивает на том, чтобы поставками электроэнергии в Украину занимались неизвестные фирмы-прокладки либо посредники.

Ранее УНИАН сообщал, что в начале декабря Кабинет Министров Украины согласился с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности разрешить временный импорт электроэнергии из РФ.