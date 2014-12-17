Украина за 11 месяцев импортировала угля на $1,6 млрд

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины за указанный период являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России за 11 месяцев текущего года в денежном выражении составил 1,062 млрд долл., из США – 0,308 млрд долл., из Казахстана – 0,096 млрд долл. На другие страны пришлось 0,148 млрд долл.

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Экспорт каменного угля и антрацита за 11 месяцев 2014 года в денежном выражении составил 513,773 млн долл. В ноябре наблюдалось значительное падение экспорта углей, в денежном выражении он составил порядка 10 млн долл.

Стоит отметить, что Украина и ранее занималась импортно-экспортными операциями данных видов угля. Так, в 2013 году импорт составил 1,973 млрд долл., а экспорт – 0,737 млрд долл. В 2012 году импорт составил 2,637 млрд долл., а экспорт – 0,609 млрд долл.

Ранее УНИАН сообщал, что Продан хочет увеличить поставки российского угля и не исключает импорт электроэнергии.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период испытывает острый дефицит энергетического угля. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.