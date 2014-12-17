Суд отменил монополию "Нафтогаза" на поставки газа для предприятий

Окружной административный суд Киева 16 декабря отменил постановление Кабинета министров Украины №647 от 26 ноября 2014 года, согласно которому около 170 крупных промышленных потребителей обязали до 28 февраля 2015 года закупать природный газ исключительно у госхолдинга «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в одной из крупнейших частных нефтегазодобывающих компаний в Украине Burisma, входящей в список компаний, которые оспаривали данное постановление правительства.

«Вчера, 16 декабря, Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил коллективный иск участников рынка природного газа Украины и признал незаконным постановление Кабмина №647… Тем самым суд продемонстрировал верховенство права и стал на сторону бизнеса в этом деле», - сказали в компании.

Кроме того отмечается, что данное постановление было неоднократно раскритиковано представителями Энергетического сообщества ЕС, Международного валютного фонда, Всемирного банка, профильными экспертами и участниками рынка.

«В то же время независимые газодобывающие компании готовы к диалогу с властью, чтобы совместно максимально эффективно реализовывать Стратегию энергонезависимости страны», - подчеркнули в Burisma.

Читайте также До поднятия тарифов для населения надо "закрыть схемы" "Нафтогаза" - министр энергетикиКак сообщал УНИАН, 7 ноября Кабмин обязал 74 предприятия, 11 теплогенерирующих компаний и 5 энергогенерирующих компаний закупать газ в зимний период исключительно у "Нафтогаза". Позже газодобывающие компании обжаловали это решение в суде.

В конце ноября постановлением №647 Кабмин увеличил перечень компаний, которые обязаны покупать природный газ с декабря 2014 года по февраль 2015 года исключительно у государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины», с 74 до 152. Также данные обязательства распространялись на 11 теплогенерирующих и 5 энергогенерирующих компаний.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.