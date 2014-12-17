Украина выплатит второй транш "Газпрому" до конца года - Яресько

Об этом заявила министр финансов Украины Наталия Яресько в интервью EurActiv.

"..мы совершаем платежи своевременно. Мы сделали один уже с тех пор как я вступила в должность, а другой должен быть к концу этого года. Мы будем соблюдать наши контракты", - заявила Яресько.

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Ранее УНИАН сообщал, что "Нафтогаз" перечислил "Газпрому" предоплату за 1 миллиард кубов газа.

В соответствии с брюссельскими соглашениями, к концу текущего года цена российского газа для Украины составляет 378 долларов за 1 тыс. куб. м, а в первом квартале следующего года - 368 долларов за 1 тыс. куб. м. "Нафтогаз Украины" будет покупать его по предоплате.

Условием покупки газа в первом квартале 2015 является погашение до конца 2014 года 1,65 млрд долларов долга за предыдущие поставки. В начале ноября компания "Нафтогаз Украины" перечислила "Газпрому" 1,45 млрд. долл. США в счет оплаты поставленных и неоплаченных ранее объемов газа.