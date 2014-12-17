"Укртрансгаз" подписал с польской Gas System договор о подготовке к строительству нового газопровода

Руководители компании Gaz System, управляющей польской газотранспортной системой, и украинской "Укртрансгаз" сегодня в Варшаве подписали договор о подготовке технико-экономического обоснования строительства нового газопровода между Украиной и Польшей.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, подписание документа состоялось в рамках польско-украинского экономического форума в присутствии президентов Украины и Польши.

Как сообщал УНИАН, в конце октября премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил провести срочные переговоры с Европейским банком реконструкции и развития относительно реализации проекта строительства нового газопровода между Украиной и Польшей, запуск которого возможен уже в 2016 году.

«Готовим проект. Срочно провести переговоры с Европейским банком реконструкции и развития для финансирования проекта, - сказал он. - Нужно строить дополнительный газопровод, интерконнектор, между Украиной и Польшей. Я поддерживаю предложение относительно строительства интерконнектора между Украиной и Польшей».

При этом Яценюк отметил, что данный газопровод позволит увеличить мощность польского газового коридора до 80 млн кубометров в сутки, а это фактически означает, что Украина полностью сможет покупать весь природный газ в странах - членах ЕС.

Справка УНИАН. Польша стала первой страной, через которую Украина начала прокачивать газ из Европейского Союза, но на сегодняшний день она обладает небольшими техническими возможностями по таким поставкам: максимум 1,5 млрд кубометров газа в год, в то время как через Венгрию можно прокачивать около 6 млрд кубометров, а через Словакию - 10 млрд кубометров.

Украина ежегодно потребляет около 40-45 млрд кубометров газа, половину из которого ранее закупала у российского "Газпрома", который в июне текущего года полностью прекратил ей поставки топлива из-за спора о цене и долгах за ранее проданный газ.