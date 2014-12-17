Цена нефти Brent выросла до $62,14 за баррель

Февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19.05 подскочили в цене на $2,13 (3,55%) до $62,14 за баррель, сообщают Ведомости со ссылкой на Bloomberg.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $1,78 (3,18%) до $57,71 за баррель. В ходе сессии повышение цен составляло 5,5%.«Скорее всего, это связано с позиционированием трейдеров, а не с изменениями фундаментальных показателей», — сказал аналитик Confluence Investment Билл О’Грейди.

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Накануне цена барреля Brent упала ниже $59. Падение в значительной мере было обусловлено снижением индекса деловой активности производственного сектора (PMI) экономики Китая в декабре до семимесячного минимума — 49,5 пункта.

Ранее стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 850 000 баррелей, тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения на 2,25 млн баррелей. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о росте запасов на 1,9 млн баррелей.