В НКРЭКУ подтвердили планы по отмене формулы "Роттердам +" уже на следующей неделе

Председатель комиссии подчеркнула, что корректировать методику формирования оптовой цены на время переходного периода нет смысла.

Формула формирования оптовой цены электроэнергии "Роттердам +" будет упразднена 23 августа. Но реализация решения энергетического регулятора займет некоторое время.

Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко считает, что корректировать формулу до запуска конкурентного рынка электроэнергии, запланированного на 2019-й год, нет ни времени, ни смысла.

"Период прохождения одного регуляторного акта в среднем занимает три месяца. Еще срок его осуществления. Понимая, что у нас осталось совсем немного времени, разрабатывать новые документы, обсуждать, дискутировать по ним - это полгода. Какой смысл что-то разрабатывать полгода, если потом через два месяца оно потеряет действие ", - заявила Кривенко.

Кроме того, по мнению руководительницы НКРЭКУ, методика "Роттердам +" является объективной, что признано международными экспертами.

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"Если говорить непосредственно о существующей формулу формирования оптовой цены электроэнергии, то она действительно рыночная, по моему мнению, она соответствует всем нормам, правилам в ситуации дефицита определенного энергетического ресурса в нашей стране. Индикативное формирования составляющих оно применено в очень многих сферах, в частности в в формировании цен на внутреннем рынке нефти. Цена на нефть также формируются индикативно соответствии с мировыми котировок. Так же формируются цены на газ на сегодня. Так же формируются, кстати, цены на урановое пал во, которое применяется у нас при формировании тарифа на производство электрической энергии для Энергоатома. Во всех случаях действует принцип импортного паритета. Мы получили по этому поводу выводы очень авторитетных европейских экспертов, которые впоследствии планируем опубликовать ", - отметила Оксана Кривенко.

Как сообщалось, на официальном сайте НКРЭКУ обнародовано постановление, согласно которому планируется привести действующую нормативно-правовую базу в соответствие с требованиями закона "О рынке электроэнергии". Помимо прочих потеряет силу постановление от 3 марта 2016 № 289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии", согласно которой закупочные цены на уголь для отечественной тепловой энергетики начали рассчитываться на основе европейского индекса API2 (угольная биржа Роттердама).