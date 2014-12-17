Словацкая компания хочет построить реверсный газопровод, соединяющий Украину и Турцию - СМИ

В газотранспортной системе ЕС в течение ближайших лет появится реверсный газопровод, соединяющий Украину и Турцию. О планах его реализации объявила компания Eustream, сообщает ТАСС.

"Более 40 лет мы являемся оператором газотранспортной системы Словакии и одним из стратегических транспортеров газа в общеевропейских масштабах", - заявил в эксклюзивном интервью агентству представитель руководства фирмы Ваграм Чугурян.

"Название будущего газопровода - Eastring, - сообщил он. - Трубопровод будет проходить от поселка Вельке-Капушаны близ словацко-украинской границы и завершится на границе Болгарии с Турцией".

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В Вельке-Капушаны находится компрессорная газораспределительная станция, подключенная к транзитному газопроводу. Владельцем станции и трубопровода на словацкой территории является Eustream.

Стоимость проекта, который должен быть реализован не позже 2020 года, определена в 750 млн евро. Вопросы финансирования строительства находятся в стадии обсуждения.

"Пока еще преждевременно говорить о конкретных сроках реализации проекта, точных способах его финансирования и возможных партнерах Eustream. Мы находимся в стадии подготовки, когда, в частности, происходит выбор лучшей из трасс для газопровода, - отметил Ваграм Чугурян. - Строительство начнется после завершения проектных работ".

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Eustream намерена добиваться, чтобы проект получил поддержку руководящих инстанций ЕС. Фонды Евросоюза, по словам представителя компании, должны стать одним из источников финансирования строительства трубопровода.

"Строительство реверсного газопровода, ежегодная мощность которого составит 20 млрд куб. метров газа, займет не более трех лет после утверждения проекта и получения средств от инвесторов. Участвовать в проекте мы намерены предложить, прежде всего, компаниям-операторам газотранспортных систем государств, через которые он будет проложен. Не исключено привлечение сильного партнера из Западной Европы. Eustream исходит из того, что новый трубопровод двусторонней прокачки газа значительно усилит энергетическую безопасность ЕС".