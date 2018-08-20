Молдова пока не собирается заключать новый договор с «Газпромом»: названа причина

Страна не будет продлевать контракт с российским монополистом, пока не соединит свою газовую систему с Румынией.

Правительство Молдовы в ближайшее время не планирует пересматривать контракт с российским концерном «Газпром» на поставку природного газа в страну, который был заключен еще 10 лет назад.

Читайте такжеВТО отклонила большинство претензий России к Евросоюзу по Третьему энергопакету

Об этом сообщает Independent TV Moldova со ссылкой на министра экономики и инфраструктуры республики Кирилла Габурича.

По словам министра, правительство не будет вести переговоры по заключению нового договора о поставках природного газа до тех пор, пока не будет построен газопровод Кишинэу-Унгень.

«Вы знаете, какая ситуация с газопроводом Кишинэу-Унгень. Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступен альтернативный газ. Тогда появится конкуренция и все будут бороться за нас, как клиента. И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены. Те, кто занимается продажами знают, что нужно делать для того, чтобы клиент покупал именно у тебя. И тогда у нас будут развязаны руки, и мы будем знать – как вести дальнейшие переговоры», - сказал Габурич.

Напомним, сегодня Молдова закупает природный газ у «Газпрома» по контракту, заключенному еще в 2008 году. Ежегодно, на протяжении уже 10 лет, проевропейские правительства продлевают это соглашение, оставляя в силе все его положения. Нынешнее соглашение по поставку в Молдову газа действует до 31 декабря 2019 года.