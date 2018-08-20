Нардеп от БПП подтвердил покупку энергокомпании сына Януковича

Нардеп Ефимов купил 60,86% акций "Донбассэнерго". По его словам, сделка будет завершена примерно через полгода.

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенка" Максим Ефимов купил 60,86% акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" у частного акционерного общества "Энергоинвест Холдинг", который, по данным СМИ, принадлежит сыну беглого президента Виктора Януковича - Александру Януковичу.

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Об этом нардеп сообщил в интервью изданию "Экономическая правда".

"В целом договоренность уже достигнута, а формальные процедуры еще не выполнены... Как только сделка будет завершена формально, появится формальный пресс-релиз", - заявил Ефимов.

По его словам, сделка о покупке "Донбассэнерго" будет завершена примерно через полгода.

При этом Ефимов заявил, что он не вел переговоры с Александром Януковичем.

Также он сообщил, что данная сделка будет отображена в его электронной декларации.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году «Донбассэнерго» получила 57,3 млн грн прибыли, тогда как 2016 год компания завершила с убытком в размере 45,2 млн грн.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт. Старобешевская ТЭС осталась на временно оккупированной территории, с марта 2017 года компания потеряла контроль над станцией. Контрольный пакет акций компании принадлежит «Энергоинвест Холдингу».