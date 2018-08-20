Французский Total покинул Иран из-за санкций США

После решения США о возвращении ограничительных мер Total попросила Вашингтон исключить ее из режима санкций.

Французская нефтегазовая компания Total официально прекратила работу в Иране, заявил глава иранского Министерства нефти Бижан Зангане агентству ICANA.

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Как уточнил иранский министр, замена французской компании пока не найдена.

О приостановке работ по освоению блока 11 гигантского газового месторождения Южный Парс в Иране Total объявила 16 мая после решения США вернуть санкции против Тегерана, сообщает “Коммерсант”.

Total вошла в проект месторождения Южный Парс с долей 50,1% в июле 2017 года с китайской CNPC (30%). Со стороны Ирана в проекте участвует структура NIOC (19,9%).

Это был первый обязывающий контракт в ТЭКе между западным инвестором и Ираном с момента снятия западных санкций в январе 2016 года.

После решения США о возвращении ограничительных мер Total попросила Вашингтон исключить ее из режима санкций.