Молдавская ГРЭС готова продавать Одесской области электроэнергию по 5,5 – 5,8 цента за кВт/ч, заявил 17 декабря на встрече с руководителями крупнейших предприятий региона и энергетических компаний председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палица.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он добавил, что сейчас «пытаются напрямую заключить контракт по закупке электроэнергии с МолдГРЭС».

«Цена, которая предлагается, – 5,5-5,8 цента за киловатт/час. В принципе, вполне нормальная цена на сегодняшний день», — сказал Палица.

Он также отметил, что решение подобных вопросов не является компетенцией ОГА и ПАО «Одессаоблэнерго».

Как отметил директор Южной энергосистемы «НЭК «Укрэнерго» Анатолий Козлов, в Украине сложилась трудная ситуация - на сегодняшний день в целом по стране 29 энергоблоков тепловой генерации являются аварийными и простаивают.

«Это - мощность 4,3 тыс. МВт. Из этих 29 тепловых блоков 20 блоков простаивают в связи с отсутствием топлива. Пока не начнутся регулярные поставки угля, будет такая чехарда», ― сказал Козлов.

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Как сообщал УНИАН, с 8 декабря энергопоставляющая компания ПАО «Одессаоблэнерго» разработала и ввела конкретные, согласованные с руководством области и города, графики аварийных отключений для экономии потребляемой электроэнергии. В них предусмотрено почасовое отключение по семи очередям, продолжительность каждой – 2 часа. В большинстве случаев суточная продолжительность отключений составит 4 часа, в некоторых микрорайонах Одессы – 6 часов. Аналогично – в населенных пунктах области. Данные временные графики будут действовать в регионе до специального распоряжения Минэнерго.