Цены на нефть пока держатся выше $60 за баррель

На мировых торгах в четверг, 18 декабря, цены на нефть растут на фоне статистических данных из США, передает ПРАЙМ.

Так, стоимость январских фьючерсов на североморскую смесь нефти марки Brent увеличивалась на 2,04% - до 61,26 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 1,07% - до 56,54 доллара за баррель.

Читайте такжеНефти прогнозируют падение до $40 в следующем годуВ среду, 17 декабря, мировые цены на нефть заметно выросли, превышая уровень 63 доллара по Brent. Впрочем, аналитики связывали данный скачок цен не с фундаментальными факторами, а скорее с высокой волатильностью на рынке. По их мнению, стоимость "черного золота" может продолжить снижение - "новой нормой будут низкие цены".

Согласно обзору управления по энергетической информации Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 декабря, сократились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 379,9 миллиона баррелей. Снижение оказалось не столь значительным, как ожидали аналитики, прогнозировавшие уменьшение запасов на 2,36 миллиона баррелей.