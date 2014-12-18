Украина по итогам года снизит импорт газа почти на треть

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс потребления газа до конца 2014 года, сократив объем импорта газа по сравнению с 2013 годом на 29% - до 19,9 млрд кубометров с 27,9 млрд кубометров, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на веб-портале Кабмина.

При этом импорт газа от российского монополиста «Газпрома» до конца 2014 года составит 14,9 млрд кубометров, импорт по реверсной схеме из стран ЕС - 5 млрд кубометров.

Общий объем газа, который будет потреблен в Украине, согласно распоряжению, по итогам 2014 года составит порядка 53 млрд кубометров, из которых газ собственной добычи составит 20,5 млрд кубометров, отбор газа из хранилищ – 12,4 млрд кубометров. В 2013 году объем потребления составил 50,4 млрд кубометров.

Распределение газа по итогам 2014 года разным категориям потребителей пройдет в следующих пропорциях: предприятиям ТКЭ и теплогенерирующим компаниям - 8,6 млрд кубометров, промышленным предприятиям – 14,15 млрд кубометров, населению – 15,4 млрд кубометров.

Прогнозный объем закачки газа по итогам 2014 года составит 9,8 млрд кубометров.

Читайте такжеУкраина за 11 месяцев увеличила импорт газа из ЕС почти вдвоеКак сообщал УНИАН, Кабинет министров в условиях значительного дефицита российского газа в июле текущего года поставил задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

При этом глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отмечал, что основным поставщиком импортного газа в Украину в отопительный сезон 2014-2015 гг. останутся европейские компании, российский газ закупят для балансирования системы в моменты пикового потребления.