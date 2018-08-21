Украина купила газа более чем на миллиард долларов: кто и сколько поставил

Наибольшие объемы газа в Украину поставили зарегистрированные в Швейцарии компании.

Украина в январе-июне 2018 года импортировала 4,18 млрд куб. м природного газа на общую сумму 1,15 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 1,72 млрд куб. м газа на 473,8 млн долл., из Германии было поставлено 1,35 млрд куб. м на 368,7 млн долл., из Польши – 334 млн куб. м на 99 млн долл., из Великобритании - 310,5 млн куб. м на 83,9 млн долл., из Венгрии – 117,6 млн куб. м на 31,2 млн долл., из Словакии – 89 млн куб. м на 24 млн долл., из Люксембурга – 57,8 млн куб. м на 16,2 млн долл., из Австрии - 21,3 млн куб. м на 6,4 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 млрд долл.