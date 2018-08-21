Минэнерго поддерживает действия НКРЭКУ по внедрению нового рынка электроэнергии - госсекретарь

По его словам, всем органам власти необходимо синхронизировать свои действия и ускорить процесс имплементацию закона.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины поддерживает действия Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, по отмене ряда нормативных актов, регулирующих сферу электроэнергетики (включая формулу Роттердам+) в связи с внедрением нового рынка электроэнергии. Об этом заявил государственный секретарь МЭУП Максим Немчинов.

«НКРЕКП делает абсолютно нормальный шаг, и правильный, и здравый с точки зрения запуска нового рынка. Этим самым они дают понять, что рынок будет, рынок нужно запускать, и работать мы будем в условиях рынка», - сказал Немчинов.

По его словам, всем органам власти необходимо синхронизировать свои действия и ускорить процесс имплементацию закона. «Но мы в любом случае будем стараться, и мы обязаны запустить его (новый рынок, - ред.) вовремя, так, как это предусмотрено законом «О рынке электрической энергии. Реформы нужно продолжать, их останавливать нельзя ни в коем случае», - подчеркнул госсекретарь.

Максим Немчинов также отметил, что реформа рынка и синхронизация украинской энергосистемы с европейской в ближайшем будущем сможет существенно повысить инвестиционную привлекательность отечественного энергокомплекса. «Очень серьезно может повысить, и повысит обязательно инвестиционную привлекательность наших предприятий. Что важно для потенциального инвестора? Это абсолютно понятные, прозрачные, одинаковые для всех условия работы на рынке. И формирование цены на продукцию, которую они будут выпускать, будь то уголь, будь то газ, будь то электрическая энергия, - она должна быть понятна, прозрачна и одинакова для всех. Поэтому запуск рынка в том виде, в котором он должен быть, очень существенно повысит конкурентоспособность и отрасли, и в то же время инвестиционную привлекательность», - подчеркнул он.

Чиновник не разделяет мнение ряда независимых экспертов о якобы трехразовом повышении тарифов для населения после отмены формулы Роттердам+ и внедрения нового рынка. «Я не вижу, за счет чего может повыситься стоимость электроэнергии для населения в три раза, если отменить формулу «Роттердам плюс». Цена на уголь не должна сильно увеличиться.

Во-вторых, в общем количестве электроэнергия, производимая с помощью угля на ТЭС и на ТЭЦ, занимает 30 с небольшим процентов. То есть, даже если предположить, что какое-то увеличение цены будет, то в общей массе электроэнергии оно практически не отразится".

Напомним, 17 августа НКРЭКУ опубликовано проект Постановления, согласно которому планируется привести действующую нормативно-правовую базу в соответствие с требованиями закона "О рынке электроэнергии". Помимо прочих потеряет силу постановление от 3 марта 2016 № 289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии", согласно которой закупочные цены на уголь для отечественной тепловой энергетики начали рассчитываться на основе европейского индекса API2 (угольная биржа Роттердама).