Экономист назвал цены на нефть, которые могут "похоронить" Россию

Если цена на нефть упадет до 30-35 долларов за баррель, то золотовалютных резервов РФ хватит на 3 года, заявил экономист Борис Кушнирук.

Экономике России в настоящее время дефолт не грозит, мировые цены на нефть создали для Кремля дополнительный "запас прочности". Но цена $35/баррель (сейчас-более $70) может "похоронить" РФ.

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Такое мнение выразил экономист Борис Кушнирук, комментируя принятие в США законопроекта об ужесточении санкций против России, передает «Обозреватель».

По словам экономиста, в ближайшие 2-3 года дефолт России "точно не грозит", потому что ее золотовалютные резервы растут благодаря высоким ценам на нефть.

"Их золотовалютных резервов хватит на 3 года, если цена на нефть упадет до 30-35 долларов за баррель. Сейчас цена более 70 долларов", - напомнил он.

"Сегодня у них есть правило - если нефть выше 40 долларов за баррель, то полученные средства идут не в бюджет, а в Фонд национального благосостояния. Таким образом, они обеспечивают подушку безопасности для себя, которая должна в тяжелые моменты гарантировать присутствие средств для обеспечения их деятельности", - пояснил Кушнирук.