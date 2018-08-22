Подорожание ж/д перевозок станет катастрофой для угольной отрасли – профсоюз

Особенно это касается предприятий государственной формы собственности.

Повышение тарифов на железнодорожные перевозки будет катастрофическим для угольной отрасли, заявил председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор Туманов, комментируя намерение ПАО "Укразлізниця" пересмотреть тарифы на перевозку порожних вагонов.

"Они что собираются уничтожить угольную отрасль? Это (повышение тарифов на жд-перевозки – ред.) будет катастрофическим, будет очень плохо угольной отрасли. Особенно, что касается предприятий государственной формы собственности, там просто полный завал сейчас – задолженность по зарплате 4 месяца, постоянное недофинансирование, и если поднимется жд-тариф – это просто убивает", - сказал Туманов, передает Обозреватель.

"Надо все взвешено посмотреть, в каком состоянии угольная отрасль и что касается угольной отрасли. Мы находимся в тяжелейшем финансовом состоянии. Все должно быть взвешено сделано",- отметил Турманов.

Напомним, что 13 июля на сайте Мининфраструктуры был опубликован проект приказа "О внесении изменений к коэффициентам, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов ж/д транспортом в пределах Украины и связанные с ним услуги по унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов", согласно которому стоимость перевозки порожних вагонов увеличится в два раза.

Этот приказ был раскритикован бизнес-ассоциациями Украины. Так, Европейская бизнес-ассоциация обратилась с письмами в Государственную регуляторную службу и "Укразлізницю" с предложением объявить мораторий на повышение грузовых тарифов до создания Национальной комиссии регулирования транспорта – независимого органа, который будет регулировать тарифную политику, в т.ч. в сфере ж/д транспорта. С подобной инициативой выступила Американская торговая палата (АСС), просившая у властей приостановить повышение стоимости ж/д перевозок до момента создания НКРТ и утверждения общегосударственной модели тарифообразования на ж/д перевозки. Соответствующая официальная позиция АСС была изложена в письме на имя главы УЗ, министра инфраструктуры, министра экономического развития, главы Госрегуляторной службы.

16 августа по этому вопросу прошло рабочее совещание Госрегуляторной службы, на котором было принято решение более детально изучить вопрос и проанализировать все последствия повышения.