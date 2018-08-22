Россия прекратит транзит газа через Украину в случае строительства «Северного потока-2" - Климкин

По его словам, никакие гарантии сохранения транзита газа через территорию Украины не будут приняты Россией во внимание.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что Россия обязательно прекратит транзит газа по территории Украины в Европу в случае строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

Глава МИД рассказал о своем последнем телефонном разговор с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

"Если этот проект когда-то теоретически будет построен, я прямо это указал и Еврокомиссии, и Германии, то обязательно Россия прекратит поставки через украинский маршрут, какими бы ни были гарантии", - заявил Климкин.

При этом, по его словам, прекращение поставок может произойти "начиная с каких-то манипуляций, как газовые войны, и заканчивая какими-то террористическими актами".

"Поэтому здесь доверия нет, и мы будем последовательно против этого бороться", - подчеркнул Климкин.

Министр напомнил, что Украина отстаивает позицию, что "на украинскую газотранспортную систему должны быть распространены европейские правила". Именно транзит газа по территории Украины должен происходить по европейским правилам. "Мы этого хотим, и мы это продвигаем, а почему тогда даже теоретический "Северный поток" должен быть избавлен от каких-либо европейский правил?" - сказал Климкин.

Он заявил, что четко понятно, что "Северный поток-2" является политическим проектом.

Также он сказал, что договорился с Маасом "в ближайшее время встретиться, поскольку есть темы, которые должны быть обсуждены очень подробно".

В то же время глава МИД заявляет, что позиция Германии является очень четкой.

"Она заключается в том, что транзит через нашу ГТС должен остаться. Это фундаментальная исходная позиция. Теперь Россия говорит, что сначала давайте урегулируем вопрос Стокгольмского арбитража. Но понимание России заключается в том, чтобы не платить. То есть Россия не выполняет даже юридические решения. Есть конечно, Нью-Йоркская конвенция, каким образом осуществляется решение арбитража, и если кто-то не хочет выполнять соглашения, то каким образом с ним можно вообще говорить, какие гарантии мы можем получить", - подчеркнул Климкин.

Он также отметил, что Россия должна выполнять юридические решения.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 году компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешения на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующее разрешение пока не дала.

В начале мая компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать над гарантиями транзита газа через Украину после реализации проекта «Северный поток-2».

В то же время глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство «Северного потока-2» в обход Украины.

Справка УНИАН. В конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже относительно транзитного контракта, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража относительно контракта на поставку газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально известил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди активов, которые интересуют украинскую сторону, - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В начале июля «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с «Газпромом». «Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года, и предварительно оценивает свои денежные требования в около 12 млрд долл., не считая процентов.