Украина уже тысячу дней не импортирует газ из России
08:32, 23 августа 2018Энергетика
260 3
В этом году Украина импортировала газ исключительно из Европы.
Украина уже 1000 дней не покупает газ у России / фото УНИАН
Украина уже тысячу дней не закупает газ у России для использования в собственных нуждах.
Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы госкомпании «Укртрансгаз».
utg.ua
Напомним, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.
Как сообщал УНИАН, в январе-июле 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила импорт природного газа на 31,5%, или на 2,56 млрд куб. м, - до 5,578 млрд куб. м.
Импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter