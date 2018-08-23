Украина уже тысячу дней не импортирует газ из России

В этом году Украина импортировала газ исключительно из Европы.

Украина уже тысячу дней не закупает газ у России для использования в собственных нуждах.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы госкомпании «Укртрансгаз».

Напомним, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, в январе-июле 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила импорт природного газа на 31,5%, или на 2,56 млрд куб. м, - до 5,578 млрд куб. м.

Импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы.