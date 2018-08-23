Меркель поехала в Азербайджан искать альтернативу российскому газу - Reuters

Германия заинтересована в дальнейшем развитии Южного коридора.

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется на переговоры с Азербайджаном о поставках голубого топлива в Европу из Каспия.

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Как сообащет Reuters, после критики со стороны президента США Дональда Трампа Меркель ищет альтернативы российскому топливу, хотя и не отказывается от строительства российского газопровода "Северный поток-2".

"Мы очень заинтересованы в дальнейшем развитии Южного коридора", - сказал высокопоставленный представитель правительства Германии. "Это часть стратегии диверсификации ЕС поставок газа из других регионов, не только из России, в Европу".

По словам источника, среди тем, которые Меркель обсудит с азербайджанскими властями, станет вопрос модернизации инфраструктуры для дальнейших поставок газа из Азербайджана в Евросоюз через Турцию.

Как сообщал УНИАН, 18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать над гарантиями транзита газа через Украину после реализации проекта «Северный поток-2».

В то же время глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство «Северного потока-2» в обход Украины.

В мае президент США Дональд Трамп убеждал власти Германии отказаться от проекта "Северный поток-2".

В июле Трамп назвал строительство газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море трагедией и ошибкой Германии.

На днях в США анонсировали санкции против компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2" и финансируют его.