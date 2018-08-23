Украинцам обещают год не повышать цены на электроэнергию

При этом глава НКРЭКУ не исключает повышения цены на электроэнергию после июля 2019 года, когда будет запущен новый рынок.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко заявила, что до июля 2019 года, когда будет запущен новый рынок, тариф на электрическую энергию для населения не изменится.

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Об этом она сообщила в эфире радио "Новое Время".

"До июля (2019 года - УНИАН) мы существенных изменений, существенного повышения тарифов на электрическую энергию не ожидаем, а для бытовых потребителей тарифы останутся неизменными", - заявила Кривенко.

Глава регулятора добавила, что после внедрения нового рынка электроэнергии возможно увеличение тарифа.

"Учитывая тот факт, что в нас большая концентрация больших генерирующих предприятий на рынке электроэнергии, действительно возможно увеличение (тарифов - УНИАН) уже с июля 2019 года", - уточнила Кривенко.

Также она напомнила, что в новом рынке электроэнергии будет свободное ценообразование для потребителя.

Как сообщал УНИАН, в начале июня, когда Кривенко стала главою НКРЭКУ, она заявила, что комиссия не планирует повышать стоимость электроэнергии для населения в ближайшее время, но позже заявила о возможном пересмотре тарифа на электроэнергию для населения до июля 2019 года.

В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.

Для запуска новой модели рынка в середине марта 2018 году НКРЭКУ приняла пакет вторичного законодательства. Согласно принятым документам, первые торги электроэнергией в пяти новообразованных сегментах рынка должны стартовать с 1 июля 2019 года.