НКРЭКУ окончательно упразднила «Роттердам+»

На смену формульному ценообразованию придет конкурентный рынок электроэнергии по европейскому образцу.

На сегодняшнем заседании Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение об упразднении постановления №289 от 03.03.2017 года «Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии», более известного под названием «Роттердам+». Решение вступит в силу с началом действия нового рынка электроэнергии.

Кроме того, признаются утратившими силу еще ряд нормативных документов, ранее регламентирующих работу украинской энергетики – всего 24 постановлений. Данное решение НКРЭКУ объясняет необходимостью упорядочивания нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии Украины и для обеспечения своевременной имплементации норм Закона Украины «О рынке электрической энергии».

Принятый парламентом закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой конкурентной модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Как сообщалось, проект постановление об отмене формулы «Роттердам+» был обнародован 17 августа на официальном сайте НКРЭКУ. Представители экспертного сообщества поддержали планы НКРЭКУ по введению нового рынка электрической энергии и рекомендовали ускорить данный процесс. Об этом говорится в сообщении, обнародованном вчера на странице Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова по итогам профессиональной дискуссии. Как отметили организаторы мероприятия, в профессиональной дискуссии принимали участие представители Правительства Украины, Представительства ЕС в Украине, Посольства Польши в Украине, "Укрэнерго", Украинской энергетической биржи и независимые эксперты.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.