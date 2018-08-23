Гройсман дал понять, что цены на газ таки поднимут

Выбор у правительства не очень большой, поскольку без повышения цены на газ для населения и, как следствие, выделения кредита МВФ страну ожидает дефолт.

Кабинет министров продолжает искать наиболее оптимальный вариант по выполнению требования Международного валютного фонда о повышении цены на газ для населения, о чем во время рабочего визита в Волынскую область заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Глава правительства напомнил, что повышение цены на газ для населения является одним из главных требований МВФ для предоставления Украине очередного транша, который необходим для обеспечения стабильности отечественной экономики.

«Я вчера на заседании правительства дал развернутый и абсолютно честный ответ о том, что происходит, почему мы должны повышать цену на газ, потому что это требование. Но требование это возникает потому, что нам нужна работа с внешними заимствованиями… Потому это требование находится в повестке дня. Мы с этим работаем», - сказал он.

Гройсман дал понять, что выбор у правительства не очень большой, поскольку без повышения цены на газ для населения и, как следствие, выделения кредита МВФ страну ожидает дефолт.

«Я понимаю, что люди его (вопрос повышения цены на газ – УНИАН) воспринимают категорически негативно, я и сам его воспринимаю негативно. Но между двумя плохими решениями я выберу то, которое меньше всего будет приносить вред украинским гражданам», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 июля Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 сентября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.

По информации источника УНИАН, правительство в рамках переговоров с МВФ предлагало несколько вариантов постепенного повышения цены, однако представители Фонда отвергли предложения Кабинета министров.