Действие "Роттердам+" до июля 2019 года принесет ДТЭК Ахметова 10 миллиардов гривень - эксперт

По подсчетам эксперта, которые он озвучил на заседании НКРЭКУ, всего до июля 2019 года формула "Роттердам+" принесет 12 млрд грн сверхприбыли.

Эксперт в энергетической сфере, глава «Ассоциации потребителей энергетики коммунальных услуг» Андрей Герус заявил, что действие формулы "Роттердам+" , согласно которой стоимость угля в тарифах на электроэнергию стала рассчитываться на основе европейского индекса API2, до 1 июля 2019 года принесет 10 млрд грн для энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом он сообщил 23 августа во время заседания Национальной комиссии, осуществляющей регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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"До 1 июля 2019 года формула "Роттердам+" заработает за 10 месяцев сверхприбыли в размере примерно 12 млрд грн, из которых 10 млрд грн уйдет компании ДТЭК Рината Ахметова, потому что компания ДТЭК владеет 80% генерации и добывает 85% всего угля", - заявил Герус.

Он добавил, что формула "Роттердам+" в 2016 году была утверждена в течение двух месяцев и при желании НКРЭКУ, за почти 3 месяца, с момента, когда был сформирован новый состав комиссии, и до сегодняшнего дня, можно было бы внести соответствующее изменения и откорректировать ее, чтобы она была справедливой и обоснованной.

Ранее, 23 августа, на своем заседании НКРЭКУ приняла решение об отмене ряда нормативных документов, регламентирующих работу украинской энергетики.

В частности, в перечень попала и скандально известная формула "Роттердам +", которая, как указано в решении, будет отменена с 1 июля 2019 года в связи с началом действия нового рынка электрической энергии.

Как сообщал УНИАН, глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что украинцы не понесли убытков от формулы "Роттердам+"

В августе 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются глава и члены бывшего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний-операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула «Роттердам+»).

Согласно позиции НАБУ, такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы.

При этом в документах бюро непосредственно упоминается формула «Роттердам +», которая привела к экономически необоснованному увеличению цены на электроэнергию, которую покупало у генерирующих компаний госпредприятие «Энергорынок».

Справка УНИАН. Формула «Роттердам+» была утверждена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии". Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которую производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). В НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля, а глава «Ассоциации потребителей энергетики коммунальных услуг» Андрей Герус заявил, что благодаря новой формуле тепловая генерация, большая часть которой находится в руках бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 млрд грн. На сегодня в отношении этой формулы ведется расследование детективами НАБУ.