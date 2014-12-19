"Нафтогаз" хочет создать восточноевропейский газовый хаб мощностью 20 миллиардов кубов

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, комментируя подписанный документ, сообщает пресс-служба компании.

По мнению Коболева, реализация такого проекта позволит значительно повысить стабильность работы газотранспортных сетей стран Восточной Европы.

"Сегодня Украина обладает значительными свободными объемами для хранения газа на западных границах. Мощность хаба, который будет решать задачи балансировки, хранения, перераспределения поступления и поставок газа между Украиной и странами ЕС, может составлять около 20 млрд кубометров газа в год", - сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Как отмечается, его создание способно удовлетворить потребности в балансировке поставок многих европейских стран, прежде всего, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

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"Проект сможет использовать поставки из РФ, европейского спотового рынка, Польши и других источников. Восточноевропейский газовый хаб будет способствовать созданию общеевропейской гибкой инфраструктуры передачи газа, которая соединит Западную, Центральную, Восточную Европу и страны Балтии", - говорится в сообщении.

Также проект будет способствовать углублению интеграции газотранспортных сетей Украины и стран ЕС и усилит значение нашей страны для укрепления энергобезопасности ЕС, отмечает пресс-служба.

Эффективной площадкой для реализации проекта, по мнению Коболева, может стать объединение "Вышеградская четверка", о намерении Украины присоединиться к которому недавно заявил президент Петр Порошенко.