Болтон дал Украине совет по поводу строительства Россией "Северного потока-2"

"Это сохраняет для Украины угрозу, что Россия не будет поставлять надлежащим образом газ, даже если она обязуется это делать", - подчеркнул Болтон.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон советует Украине искать альтернативные источники поставок энергоресурсов, чтобы освободиться от зависимости поставок природного газа из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Болтон сказал на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Болтон отметил, что провел интересный разговор с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом на тему энергетики и мер, которые можно принять в будущем в этой сфере.

"Я думаю, что один из пунктов, на котором делал акцент президент Трамп, когда говорил о своей обеспокоенности по поводу строительства "Северного потока-2", касался не только экономического значения для всей Европы быть значительно зависимой от России из-за поставок природного газа и нефти, но и стратегического значения, когда вы очевидно фактически привязаны к одному поставщику-монополисту", - сказал Болтон.

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По его словам, при таких условиях Европу могут постигнуть значительные негативные последствия, и не только в экономической сфере.

"Одно из беспокойств президента Трампа в отношении "Северного потока-2" состоит в том, почему Европа добровольно еще больше привязывает себя к российским энергоносителям? Поэтому для Украины и других стран одна из альтернатив - искать другие источники природного газа", - сказал Болтон.

При этом он отметил, что существуют такие источники поставок энергоресурсов, в частности из Азербайджана и Восточного Средиземноморья.

При этом советник Трампа рассказал о потенциале США поставлять в Европу сжиженный газ.

В то же время он обратил внимание, что Украина может развивать собственные источники, ведь "добывает собственный газ, что примерно соответствует уровню годового потребления домохозяйствами".

"Могут быть американские или другие международные компании, которые, возможно, заинтересуются разведкой и добычей в Украине. Таким образом, это возможно", - отметил советник Трампа.

"И для украинского правительства с политической, программной точки зрения важно изучить эти альтернативные источники, чтобы не быть зависимым от России, и особенно не быть зависимым от "Северного потока-2" и газопровода, по которому Россия сейчас транспортирует газ через территорию Украины, поскольку это сохраняет для Украины угрозу, что Россия не будет поставлять должным образом газ, даже если она обязуется это делать", - подчеркнул Болтон.