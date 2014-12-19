Цены на нефть находятся ниже $60 за баррель
Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими повторил в четверг, что ОПЕК не будет снижать добычу, если этого не сделают другие крупные поставщики нефти.
Цены на нефть Brent остаются вблизи минимума 5,5 лет, так как на рынке сохраняется избыток нефти, хотя компании сокращают планы инвестиций в разведку и добычу на будущий год, сообщает Reuters.
К 8.50 мск фьючерсы на Brent подорожали на $0,37 до $59,64 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,53 до $54,64.
"После продолжительного и резкого падения цен на нефть, в последние дни наметился интерес к покупке, но давление со стороны продавцов сохраняется", - сказал управляющий по продаже сырьевых активов Newedge Japan Кен Хасегава.
Многие нефтяные компании объявили о планах сокращения расходов в будущем году, так как низкие цены на нефть сделали некоторые проекты нерентабельными.
Читайте такжеНефти прогнозируют падение до $40 в следующем году"Но в данный момент существенного спада добычи нет, и баланс спроса и предложения не меняется, так что цены могут еще снизиться", - сказал Хасегава.
До сих пор компании объявили о предстоящем сокращении расходов на общую сумму около $9 миллиардов, но, по расчетам Wood Mackenzie, для поддержания уровня задолженности компаниям необходимо урезать расходы еще на $170 миллиардов, или на 37 процентов, по сравнению с текущим годом, если цена Brent останется вблизи нынешнего уровня.
Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими повторил в четверг, что ОПЕК не будет снижать добычу, если этого не сделают другие крупные поставщики нефти. Наими назвал падение цен временным явлением.