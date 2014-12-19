Цены на нефть находятся ниже $60 за баррель

Цены на нефть Brent остаются вблизи минимума 5,5 лет, так как на рынке сохраняется избыток нефти, хотя компании сокращают планы инвестиций в разведку и добычу на будущий год, сообщает Reuters.

К 8.50 мск фьючерсы на Brent подорожали на $0,37 до $59,64 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,53 до $54,64.

"После продолжительного и резкого падения цен на нефть, в последние дни наметился интерес к покупке, но давление со стороны продавцов сохраняется", - сказал управляющий по продаже сырьевых активов Newedge Japan Кен Хасегава.

Многие нефтяные компании объявили о планах сокращения расходов в будущем году, так как низкие цены на нефть сделали некоторые проекты нерентабельными.

Читайте такжеНефти прогнозируют падение до $40 в следующем году"Но в данный момент существенного спада добычи нет, и баланс спроса и предложения не меняется, так что цены могут еще снизиться", - сказал Хасегава.

До сих пор компании объявили о предстоящем сокращении расходов на общую сумму около $9 миллиардов, но, по расчетам Wood Mackenzie, для поддержания уровня задолженности компаниям необходимо урезать расходы еще на $170 миллиардов, или на 37 процентов, по сравнению с текущим годом, если цена Brent останется вблизи нынешнего уровня.

Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими повторил в четверг, что ОПЕК не будет снижать добычу, если этого не сделают другие крупные поставщики нефти. Наими назвал падение цен временным явлением.