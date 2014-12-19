«Надра Украины» выбрала инвестора для нефтегазового месторождения на Франковщине

Национальная акционерная компания «Надра Украины» по результатам конкурса выбрала инвестора для разработки нефтегазового месторождения, расположенного на Вильхивской площади (Ивано-Франковская обл.), говорится в сообщении компании.

«Победителем конкурса по привлечению инвестиций стала группа юридических лиц: компании «Захидбудкапитал» и «Бизнес-Вектор ДК», - сообщают в госкомпании.

Согласно сообщению, открытый конкурс по привлечению инвестиций в указанную площадь состоялся 4 декабря в помещении «Надра Украины».

Спецразрешением на пользование недрами по Вильхивской площади владеет дочернее предприятие госкомпании - «Захидукргеология».

Как сообщал УНИАН, 30 сентября «Надра Украины» провела открытый конкурс по привлечению инвестиций в разработку месторождений полезных ископаемых, спецразрешения на пользование которыми имеют ее дочерние предприятия. На конкурс было вынесено 16 нефтегазовых и титановых месторождений, однако заявки поступили лишь на 4 нефтегазовые площади.

Компания рассчитывает на рост добычи углеводородов в Украине за счет привлечения инвесторов в совместные проекты геологоразведки и кредитов под государственные гарантии.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.