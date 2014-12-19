ЕС готовит энергосоюз, чтобы изменить газовые отношения с Россией

Еврокомиссия готовит план по созданию энергосоюза ЕС, ключевым элементом которого станет идея общих закупок газа европейскими компаниями, речь идет также и о новых ограничениях для инвестиций российских компаний в европейский энергосектор, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

Вчера немецкий концерн BASF неожиданно объявил об отмене масштабной сделки по обмену активами с "Газпромом", которая готовилась с 2012 года. Еще недавно стороны уверяли, что никакие санкции на нее не повлияют, а вчера причин разрыва не приводили. Однако этот шаг объясним в рамках перезагрузки газовых отношений России и Европы, строившихся с 1970-х годов.

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Создание энергетического союза в ЕС становится реальностью, по крайней мере в сфере политики и регулирования. В распоряжении "Коммерсанта" оказался черновик плана действий Еврокомиссии по созданию энергосоюза в 2015-2016 годах. Хотя, как и многие европейские документы, план во многом описательный, в нем содержатся новые важные пункты, касающиеся взаимодействия с основным поставщиком газа в Европу — Россией.

Во-первых, еврокомиссарам по энергетике, торговле, промышленности и конкуренции предполагается поручить в течение 2015 года разработать подробную схему общих закупок импортного газа. Речь идет о том, что европейские потребители могут объединяться для переговоров с поставщиками газа из-за пределов ЕС, что должно увеличить "рыночную власть" европейских компаний.

Большим сторонником этой идеи является нынешний председатель Европейского совета Дональд Туск, но даже среди политиков нет по этому поводу единого мнения, в частности канцлер Германии Ангела Меркель высказывалась о внедрении такого подхода с осторожностью.

При этом основные игроки на европейском газовом рынке выступают однозначно против централизованных закупок. По словам собеседников издания, европейские компании надеются, что вопрос координации импорта газа будет закрыт сам собой, как это произошло после газового кризиса 2009 года.

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Но если идея будет закреплена в документах Еврокомиссии, похоронить ее будет сложно. По словам дипломатического источника "Коммерсанта", Еврокомиссия собирается представить лидерам ЕС согласованный план действий по энергосоюзу в январе, а схему общих закупок газа — не позднее первого квартала 2015 года.

Во-вторых, тем же четырем еврокомиссарам (это Мигель Ариас Каньете, Сесилия Мальмстрем, Эльжбета Беньковска и Маргрете Вестагер) может быть поручено "обсудить инвестиции компаний третьих стран, таких как Россия, в европейский энергетический рынок (инфраструктуру, распределение, поставки газа и электроэнергии) в контексте энергетической безопасности".

Этот пункт прямо направлен против "Газпрома", который владеет различными транспортными и сбытовыми активами в ЕС. Его участие в сбыте могло резко возрасти в результате сделки по обмену активами с немецким концерном BASF, о которой компании договорились в ноябре 2012 года.

"Газпром" должен был получить 100% в компаниях Wingas, WIEH и WIEE, доли в подземных хранилищах и 50% в Wintershall Noordzee (работает в Северном море). В обмен Wintershall достанется 25,01% экономического участия в разработке двух участков ачимовских залежей Уренгойского месторождения с запасами 274 млрд куб. м газа.