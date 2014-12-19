Кабмин назначил экс-главу НКРЭ заместителем министра энергетики

Кабинет министров Украины назначил Александра Светелика заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины, говорится в распоряжении правительства №1231-р от 17 декабря.

Светелик в 1999 году возглавлял Национальную комиссию регулирования энергетики (НКРЭ), работал замминистра топлива и энергетики (в 2000 и 2004 году), а также занимал должность руководителя управления энергетической безопасности аппарата СНБО.

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Светелик родился в 1951 году в Иваново (Россия), где получил инженерное образование в сфере энергетики, трудовую деятельность начал в энергокомпании "Киевэнерго".