"Северный поток-2" подрывает суверенитет Украины и безопасность Европы - Госдеп США

В данный момент Сенатом США и Палатой представителей поданы пять законопроектов, которые вводят санкции против России из-за "Северного потока-2".

Строительство Россией газопровода "Северный поток-2" подрывает коллективную энергобезопасность Европы, заявил во время круглого стола советник по европейской энергобезопасности Государственного департамента США Бенджамин Шмитт, передает корреспондент УНИАН.

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"Северный поток-2" подрывает коллективную энергобезопасность Европы и, очевидно, подрывает украинский суверенитет. Он разделит Европу и сделает некоторые страны ЕС зависимыми от российских энергоресурсов", - отметил он.

По его словам, транзит газа через Украину – средство, которое тормозит агрессию России.

Шмитт сообщил, что в данный момент Сенатом США и Палатой представителей поданы пять законопроектов, которые вводят санкции против России из-за "Северного потока-2".

Шмитт отметил, что компании, которые задействованы для строительства данного газопровода, имеют большие риски попасть под санкции США.

В свою очередь, во время данного круглого стола президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI века" Михаил Гончар отметил, что для остановки строительства "Северного потока-2" нужно действовать жесткими методами, а не обычной аргументацией.

"Ключ от успеха или неуспеха этого проекта лежит в Вашингтоне. Таковы реалии... На сегодня этот проект можно остановить только жесткими санкциями. Известно, что проект на 90% зависит от иностранных комплектующих.. Поэтому санкции должны быть направлены против компаний, которые выполняют подрядные и субподрядные работы", - заявил Гончар.

Также он отметил, что Европейский Союз мог заблокировать этот проект как нарушение европейских критерий, но из-за позиции Германии, которая игнорирует интересы других стран, Европа этот шанс потеряла.

Как сообщал УНИАН, проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 году компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешения на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующее разрешение пока не дала.

В начале мая компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать над гарантиями транзита газа через Украину после реализации проекта "Северный поток-2".

В то же время глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство "Северного потока-2" в обход Украины.

Справка УНИАН. В конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже относительно транзитного контракта, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов.

При этом с учетом решения арбитража относительно контракта на поставку газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта "Газпром" официально известил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах. Процессы по аресту активов "Газпрома" проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди активов, которые интересуют украинскую сторону, - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В начале июля "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с "Газпромом". "Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года, и предварительно оценивает свои денежные требования в около 12 миллиарда долларов, не считая процентов.