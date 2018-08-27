Витренко не считает "дикой" премию в размере $46 миллионов для сотрудников «Нафтогаза»

По его мнению, нормальный стандартный процент премии составляет 10% от финансового результата.

Главный коммерческий директор национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что не считает "дикой" премию, выплаченную наблюдательным советом НАКа в размере 46,3 млн долл. сотрудникам компании за победу в Стокгольмском арбитраже.

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Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.

"Эта премия – 1% от финансового результата. Я лично не определял себе премию, но я не считаю, что 1% от результата, который наша команда заработала для воюющей страны, – это какой-то "дикий" процент. 1% – это из целых процентов наименьший", - заявил Витренко.

Он добавил, что в бизнесе, нормальный стандартный процент премии составляет 10% от финансового результата, а иногда - 20-30%.

Как сообщал УНИАН, в июле прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту выплаты наблюдательным советом Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" премии в размере 46,3 млн долл. сотрудникам компании за победу в Стокгольмском арбитраже.

Ранее наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл.

При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

Сумма премии была разделена на две части. В мае этого года была выплачена первая часть премий на сумму 20,7 млн долл. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.

Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша (2,6 млрд долл.).

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл.