Витренко не считает "дикой" премию в размере $46 миллионов для сотрудников «Нафтогаза»
Главный коммерческий директор национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что не считает "дикой" премию, выплаченную наблюдательным советом НАКа в размере 46,3 млн долл. сотрудникам компании за победу в Стокгольмском арбитраже.
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Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.
"Эта премия – 1% от финансового результата. Я лично не определял себе премию, но я не считаю, что 1% от результата, который наша команда заработала для воюющей страны, – это какой-то "дикий" процент. 1% – это из целых процентов наименьший", - заявил Витренко.
Он добавил, что в бизнесе, нормальный стандартный процент премии составляет 10% от финансового результата, а иногда - 20-30%.
Как сообщал УНИАН, в июле прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту выплаты наблюдательным советом Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" премии в размере 46,3 млн долл. сотрудникам компании за победу в Стокгольмском арбитраже.
Ранее наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл.
При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».
Сумма премии была разделена на две части. В мае этого года была выплачена первая часть премий на сумму 20,7 млн долл. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.
Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша (2,6 млрд долл.).
В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл.