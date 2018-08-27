Еврокомиссия признала невозможность отделения ГТС от "Нафтогаза" до 2020 года - Витренко

Причиной является отказ компании "Газпром" изменять подписанный с НАКом контракт на транзит природного газа через территорию Украины.

Европейская комиссия признала невозможность отделения газотранспортных активов Национальной акционерной компании "Нафтогаза Украины" (анбандлинга) до 2020 года из-за отказа компанией "Газпром" (Россия) изменять подписанный с НАКом контракт на транзит природного газа через территорию Украины.

Читайте такжеВитренко не считает "дикой" премию в размере $46 миллионов для сотрудников «Нафтогаза»

Об этом заявил во время круглого стола главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Во время трехсторонних консультаций в Берлине мы перед Европейской комиссией, перед представителями Германии поставили прямой вопрос "Газпрому". Мы сейчас не будем ждать до 2020 года, мы готовы провести анбандлинг, давайте менять контракт. Они отказались. И это привело к тому, что представитель Европейской комиссии перед всеми сказал, что да, это значит, что мы не можем сделать анбандлинг до конца 2019 года", - сказал он.

Витренко добавил, что сейчас "Газпром" использует этот факт против Украины и для продвижения строительства газопровода "Северный поток-2.

Как сообщал УНИАН, 24 июля наблюдательные советы "Нафтогаза" и "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ) согласовали дорожную карту сотрудничества с целью выделения функции оператора ГТС Украины в начале 2020 года.

В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании компании «Магистральные газопроводы Украины». В то же время менеджмент «Нафтогаза» создал в структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» новый филиал - «Оператор ГТС Украины».

Также «Нафтогаз» привлек в качестве менеджера проекта по анбандлингу польское подразделение компании PwC.

В «Нафтогазе» считают, что отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с «Газпромом».

Вопрос передачи транзитного контракта к новому оператору был важен для проведения реформы разделения «Нафтогаза» и создания нового независимого оператора газотранспортной системы.