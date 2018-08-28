«Северный поток-2» повысит уровень «экономической взаимозависимости» России и ЕС - Лавров

По словам министра иностранных дел России, «спекуляции» о том, что Россия стремится ослабить или расколоть Европу, абсурдны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что газопровод «Северный поток-2» в обход Украины повысит уровень «экономической взаимозависимости» России и Евросоюза.

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Об этом он сказал в интервью словацкой газете «Правда» от 28 августа 2018 года.

««Северный поток-2» носит исключительно коммерческий характер. Реализация проекта призвана диверсифицировать маршруты поставок газа, устранить транзитные риски. А в конечном итоге – удовлетворить растущий спрос экономик европейских государств на энергоресурсы, укрепить энергетическую безопасность всего европейского континента. И, кстати говоря, повысить уровень позитивной экономической взаимозависимости России и Евросоюза, лежащей в основе обоюдно выгодных отношений и стабильности на европейском континенте» - сказал Лавров.

По его словам, «спекуляции» о том, что Россия стремится ослабить или расколоть Европу, абсурдны.

«Мы неизменно выступаем за наращивание широкого равноправного сотрудничества на всем европейском континенте с опорой на принцип равной и неделимой безопасности», - добавил глава МИД РФ.

При этом Лавров считает, что цель США заключается в том, чтобы продвинуть американские экономические и энергетические интересы в Европе. В частности, заставить страны ЕС профинансировать строительство дорогостоящей инфраструктуры и начать покупать у США сжиженный природный газ, цена которого на 30-40% выше, по сравнению с трубопроводным газом из России.

«Европейцам решать, какой из вариантов им нравится больше», - добавил он.

Кроме того, Лавров в очередной раз заявил, что тема возврата оккупированного Крыма Украине «закрыта окончательно».

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать над гарантиями транзита газа через Украину после реализации проекта «Северный поток-2».

В то же время глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство «Северного потока-2» в обход Украины.