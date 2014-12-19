Яценюк наконец-то решил сообщать, когда и где будут отключать электричество
17:51, 19 декабря 2014Энергетика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству топлива и энергетики ежедневно информировать граждан, когда, на каких территориях и на какое время будет отключаться электроэнергия.
Яценюк поручил информировать граждан, когда и где будут отключать электричество / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Яценюка для прессы.
"Я дал поручение министерству четко и ежедневно информировать народ Украины о том, когда, на каких территориях и на сколько будет отключаться электрическая энергия", - сказал он.
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Ранее УНИАН сообщал, что в Украину возвращаются графики аварийного отключения света. На официальном сайте "Укрэнерго" сообщается, что экономить будут с 8-ми до 11-ти утра и с 16-ти до 22-ти.
В то же время, в "Киевэнерго" заявили, что графики отключений являются коммерческой тайной компании.
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