Кабмин разрешил всем компаниям импортировать электроэнергию от любых поставщиков
Кабинет министров Украины разрешил участникам рынка закупать импортную электроэнергию у любых поставщиков.
Об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Было принято решение правительства, которое давало разрешение госкомпании «Укринтерэнерго» временно закупать по импорту электроэнергию из любых соседних и смежных стран.
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«Укринтерэнерго» так и не подписало никаких контрактов, – сказал Яценюк. – Поэтому только что правительство приняло решение позволить любой компании, которая работает на рынке электроэнергетики, напрямую закупать электроэнергию по импорту. Кто может привезти электроэнергию по цене, которая не выше цены электроэнергии в Украине, – пожалуйста, энергосистема Украины обеспечит транспортировку этой электроэнергии».
Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин разрешил временный импорт электроэнергии из России.