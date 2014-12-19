Кабмин разрешил всем компаниям импортировать электроэнергию от любых поставщиков

Об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Было принято решение правительства, которое давало разрешение госкомпании «Укринтерэнерго» временно закупать по импорту электроэнергию из любых соседних и смежных стран.

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«Укринтерэнерго» так и не подписало никаких контрактов, – сказал Яценюк. – Поэтому только что правительство приняло решение позволить любой компании, которая работает на рынке электроэнергетики, напрямую закупать электроэнергию по импорту. Кто может привезти электроэнергию по цене, которая не выше цены электроэнергии в Украине, – пожалуйста, энергосистема Украины обеспечит транспортировку этой электроэнергии».

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин разрешил временный импорт электроэнергии из России.